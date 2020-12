Il sindaco Truzzu a Radio CASTEDDU: “Accuse becere dal centro sinistra, 12 milioni per i poveri a Cagliari”

Continua lo scontro tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e i consiglieri che rappresentano la minoranza. I fuochi d’artificio non si faranno e alla polemica nata riguardo i fondi stanziati per le manifestazioni natalizie il primo cittadino replica così: “Il comune di Cagliari quest’anno spenderà spenderà 12 milioni di euro per interventi legati alle fragilità e alle difficoltà che ci sono. Oltre 5 milioni sono destinati alle attività produttive, siamo stati vicino a tutti con le risorse che potevamo e faccio anche presente che anche chi lavora con i fuochi d’artificio e luminarie sono attività che non stanno lavorando e se li avessimo fatti lavorare avremmo consentito a qualche famiglia di portare il pane, il pranzo e la cena in casa.

Mi rendo conto che ci sia qualcuno che non accetta queste soluzioni”., ha detto stasera a Radio Casteddu Online durante la trasmissione Casteddu Sera.

Un Natale, quindi senza grandi eventi dovuti al decreto. Ma per il rischio di botti e petardi sparati dai balconi di casa? “Non possiamo entrare a casa della gente con la polizia municipale per impedire che vengano lanciati i botti e i petardi, una ordinanza di divieto non è mai stata fatta bensi faremo un invito, come sempre, a vietare l’utilizzo di questi strumenti”.