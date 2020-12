Francesco Cau di Perdaxius a Radio Casteddu: ”I disegni dei bimbi per Natale dedicati ai nonni soli”

Una iniziativa che arriva da oltre mare, intrapresa da un sardo emigrato in Lombardia per lavoro: un disegno realizzato dai bimbi per i nonnini che risiedono nelle strutture e che, oramai da tanti mesi, non possono più ricevere le visite dei loro parenti per colpa del covid. Ecco un altro aspetto della pandemia, che caratterizza la vita sociale soprattutto dei più anziani. Ma anche per i bimbi i tempi sono difficili, “quindi ho detto, perché non unire queste generazioni, il passato con il futuro. Ho chiesto all’asilo dove sino a qualche anno fa ha frequentato mia figlia e la risposta non si è fatta attendere”. Il magnifico risultato è stato di centinaia di disegni realizzati e altrettanti sorrisi da parte dei nonni che li hanno ricevuti.

A Radio CASTEDDU Cau lancia un appello: “Organizziamo in Sardegna anche questa iniziativa, i disegni dei bimbi per i nonni soli a Natale, chiunque potrebbe replicarla in qualsiasi comune dell’isola”.