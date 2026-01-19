Il pubblico: la Sardegna più viva è quella che si assapora insieme.



Ogni manifestazione esiste davvero solo quando incontra le persone. E nelle Isole del Gusto, il

pubblico è parte fondamentale del racconto: è lo sguardo curioso che assaggia, scopre, comprende;

è l’entusiasmo che dà valore al lavoro dei ristoratori; è il filo che unisce territorio e cultura

attraverso l’esperienza del gusto.

Chi partecipa non vive semplicemente un evento: entra in contatto diretto con i produttori, con le tecniche, con la storia dei piatti. Ogni assaggio diventa un dialogo tra chi cucina e chi ascolta, tra tradizione e desiderio di scoperta, tra passato e contemporaneità.

Nel tempo, la manifestazione ha visto crescere il numero di visitatori, di appassionati, di famiglie e viaggiatori che scelgono di esplorare la Sardegna attraverso la sua cucina. Un pubblico attento, che riconosce il valore dei prodotti locali, sostiene la ristorazione del territorio e rende più forte legame tra cultura e identità.

Le Isole del Gusto 2025 sono un invito aperto a tutti: a lasciarsi guidare dai sapori, a conoscere i gesti che costruiscono ogni piatto, a scoprire la Sardegna nella sua forma più genuina.

Perché una tradizione è davvero viva solo quando viene condivisa.

E il gusto dell’isola trova la sua voce più piena quando qualcuno sceglie di ascoltarla, insieme agli altri, un assaggio alla volta.

“Scegli il menu e prenota in uno dei ristoranti partecipanti alle Isole del Gusto” https://linktr.ee/leisoledelgusto