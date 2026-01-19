Assemini, allerta rossa prolungata: tutto chiuso anche martedì, stop alla raccolta dei rifiuti.
Il nuovo annuncio del sindaco Mario Puddu: “Uffici Comunali chiusi al pubblico sia questo pomeriggio che per tutta la giornata di domani (martedì).
Sospesa anche la raccolta rifiuti urbani
Confermata L’ALLERTA ROSSA anche per tutta la giornata di domani.
Continuo a raccomandare il massimo della prudenza, evitando gli spostamenti se non per estrema necessità.
Vi prego di condividere questo messaggio.
Una raccomandazione ulteriore per coloro che vivono in agro: evitate gli spostamenti e/o tenetevi in contatto (e in caso di necessità) chiamando il numero 329 5604640″.