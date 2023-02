Il maltempo peggiora: ondata di gelo e nubifragi di neve, la Sardegna regione più colpita

Freddo, ghiaccio, vento, pioggia e veri e propri nubifragi di neve. Le previsioni per i prossimi giorni, fino a domenica, non lasciano speranze: sarà una settimana di maltempo, in peggioramento, con la Sardegna particolarmente colpita da questa nuova ondata dalla Russia: in particolare, il freddo continuerà a scendere dal Bassopiano Sarmatico, ad Ovest degli Urali e a Nord del Mar Caspio, laddove soffia il gelido vento Buran.

Nevicherà anche a livello del mare, possibile che qualche fiocco si posi anche su Cagliari. “L’apice del maltempo – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – è previsto tra giovedì e venerdì quando un ciclone risalirà dall’Algeria favorendo nubifragi in Sardegna, Sicilia e Calabria e stante le temperature basse, anche forti nevicate a quote collinari su queste regioni: potremmo chiamarli ‘nubifragi di neve'”.

Particolarmente difficile sarà la situazione sulle strade, che ghiacceranno rendendo pericolosa la circolazione di auto e mezzi.

Da domenica la situazione migliorerà: tornerà il sole ma attenzione alle temperature, che soprattutto al mattino resteranno molto rigide.