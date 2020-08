Il Covid ad agosto continua ad avanzare: oggi 947 casi in Italia, 42 nuovi positivi in Sardegna. Si sfiora quasi quota mille nei contagi nazionali e con seimila tamponi in meno di ieri, si tratta di un nuovo picco che coinvolge anche l’Isola con 42 nuovi positivi. In attesa del bollettino regionale, quello nazionale della Protezione Civile fa registrare dunque un nuovo balzo del virus, ieri i contagi in Italia erano stati infatti 845. E’ il dato più alto da quando è stato sospeso il lockdown. Nove i morti in campo nazionale.

Sono 1.609 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 42 nuovi casi: 27 nel nord Sardegna, 13 nella Città Metropolitana di Cagliari e 2 nella provincia del Sud Sardegna. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 122.296 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 13, nessuno in terapia intensiva, mentre 200 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.258 pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.609 casi positivi complessivamente accertati, 303 (+13 rispetto al dato precedente) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 168 (+2) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 100 a Nuoro, 977 (+27) a Sassari.