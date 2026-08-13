“Che ne dici se ci facciamo un romantico weekend di Ferragosto a Cagliari, città stupenda, ci godiamo la mattina nei tavolini di piazza Yenne, che bello….”. Ah no, ci sono le blatte. Disinfestazione straordinaria proprio sotto Ferragosto, niente tavolini ma tanti idranti sui tombini. Croceristi esterrefatti, i turisti sgranano gli occhi: la città è sporca o è solo una decisione urgente, poco lungimirante anche per chi lavora? L’articolo della nostra Daniela Di Iorio parla chiaro.

Un’ordinanza urgente del Comune dispone la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico in tutte le vie turistiche adiacenti al Porto di Cagliari fino a Viale Regina Margherita. Temperature record e polemiche sulla pulizia della città dietro il drastico provvedimento proprio nei giorni di picco turistico.