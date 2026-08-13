Ondate di calore, allerta del Ministero della Salute per Cagliari domani, venerdì 14 agosto

Per l’emergenza caldo a Cagliari, il Ministero della Salute ha diramato per domani, venerdì 14 agosto 2026, un’allerta di livello 3 (codice rosso), il più elevato nella scala delle ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite si manterranno su valori molto elevati per l’intera giornata.

Per ridurre i rischi per la salute, il Centro Operativo Comunale (COC) ha disposto per domani, venerdì 14 agosto, le seguenti misure:

parco di Tuvixeddu, chiusura per l’intera giornata;

cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria, modifica degli orari (indipendentemente dai consueti orari tra le ore 12.30 e le 16 saranno inaccessibili al pubblico);

Passeggiata Coperta, Cripta di Santa Restituta e Anfiteatro Romano, modifica degli orari (indipendentemente dai consueti orari tra le ore 12.30 e le 16 saranno inaccessibili al pubblico);

Grotta della Vipera, visitabile su prenotazione al numero 070.6777900 o all’indirizzo email [email protected].

Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.