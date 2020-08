Cagliari, la buona notizia all’Oncologico per i pazienti: lavori finiti, lunedì riprendono le operazioni

I lavori urgenti di manutenzione nelle pertinenze delle sale operatorie dell’Oncologico sono terminati. Lunedi si riprende l ‘attività chirurgica all’ interno del Presidio Ospedaliero Businco. “Quando si mettono in moto dinamiche costruttive anche se rivendicate a volte con toni aspri portano sicuramente i frutti sperati. Cogliamo con soddisfazione che l’impegno preso dal Commissario Straordinario Dott.Paolo Cannas e dal Direttore Amministrativo Dott.Ennio Filigheddu che hanno voluto essere presenti alla manifestazione tenuta dall’Unione Sindacale di Base il 13 Agosto presso l’Oncologico, sia stato mantenuto. Adesso ci auspichiamo che le parti politiche invece di litigare per spartirsi i vari ospedali diano il giusto riconoscimento a tutti i professionisti che a vario titolo prestano la propria attività nel Presidio Ospedaliero di Riferimento Regionale, lo stesso deve vedersi finalmente riconoscere quel ruolo di eccellenza che merita. L’USB continuerà a chiedere rispetto, cure celeri e dignitose per tutti i pazienti affetti dalle diverse patologie oncologiche”, il commento soddisfatto di Gianfranco Angioni, referente regionale della Usb sanità, qui nella foto insieme al commissario straordinario.