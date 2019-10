Iglesias, chiede certificati inutili per intascare soldi dal ministero dei Trasporti: dipendente della Provincia in manette

L’abitudine, stando alle indagini svolte dalla sezione Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione della squadra mobile di Cagliari, era consolidata da tempo. Un funzionario dell’ufficio trasporti della provincia del Sud Sardegna, ha richiesto a varie officine di revisione auto certificazioni inutili, tra antincendio o chiusura per ferie. Tutte carte che, in realtà, non servivano, ma che gli hanno permesso di inviare finte comunicazioni al ministero dei Trasporti per ottenere i soldi legati alle marche da bollo – circa venti per ogni documento -. Una truffa, in parole semplici: gli agenti hanno beccato l’uomo ieri, mentre si stava facendo consegnare 190 euro dal titolare di un centro di revisioni auto, soldi utili – a detta del 43enne – ad ottenere un certificato antincendio. L’uomo è finito in manette per il reato di truffa. Gli investigatori hanno poi passato al setaccio gli uffici della provincia, sequestrando molti documenti dai quali emergerebbero anche altre truffe ai danni di scuole guida.

Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso, utili a quantificare il numero di strutture raggirate.