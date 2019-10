Meticcia randagia salvata a Oristano: “Viva per miracolo, chi può ci aiuti”

Due occhioni dolci che non credevano che al mondo potessero esistere anche amore e tante coccole. Questa è in sintesi la storia di Tenerezza, così è stata ribattezzata, meticcio, femmina soccorsa ieri e curata dai medici e dal personale della clinica veterinaria Duemari di Oristano, la stessa che ha salvato da morte certa centinaia di “rottami” tra i quali Palla, il famoso pitbull deformato da un cappio stretto attorno al collo.

Una storia, quella di questa cagnetta randagia, l’ennesima, che sta commuovendo tutti. Ieri, appena recuperata dalla strada in gravissime condizioni, non lasciava ben sperare. E invece ha lottato e ha risposto alla terapia d’urgenza somministrata per tutta la notte. “Era già ipotermica ha la leishmaniosi una insufficienza renale e due globuli rossi” spiega il personale della clinica. “Da oggi si combatte, rimbocchiamoci le maniche”. Viene lanciato anche un appello. “Ci sarebbe utile cibo renal, scusate se ve lo diciamo”. Una richiesta necessaria per contribuire a salvare la vita a questo ennesimo grave caso di un povero amico a quattro zampe randagio, abbandonato, sino a ieri, da tutti.