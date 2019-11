Guspini. Ha sfondato la porta di ingresso con calci e pugni e poi devastato la casa di un suo conoscente. Non pago si è presentato in caserma in grave stato di alterazione psicofisica e anche qui ha danneggiato il portone per poi scagliarsi contro i militari. In manette per resistenza a a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento, è finito O.R., 60 anni, disoccupato del posto.

Arrestato, questa mattina è prevista l’udienza di convalida.