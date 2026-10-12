Ruba 60 euro dalla cassa di un panificio dopo aver infranto il vetro di una porta, ma viene fermato poco dopo dai carabinieri, che lo trovano con il denaro e una busta macchiata di sangue. Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza dai militari della Compagnia di Macomer con l’accusa di furto aggravato.

Il colpo è stato messo a segno nel primo pomeriggio, approfittando della chiusura dell’esercizio commerciale. A poca distanza dal panificio, l’uomo è stato intercettato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile mentre aveva con sé una busta di carta. Durante il controllo, i militari hanno trovato i 60 euro, suddivisi in banconote e monete di diverso taglio, e hanno notato tracce di sangue sulla busta e graffi sulle parti del corpo esposte.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre l’uomo al furto, denunciato dalle vittime, che hanno presentato querela. Le indagini hanno inoltre permesso ai carabinieri di raccogliere elementi utili a collegarlo ad altri furti commessi nei giorni precedenti con modalità analoghe, per un bottino complessivo superiore a 650 euro.