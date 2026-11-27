La situazione è seria. Ma la Regione, nonostante gli attacchi incrociati delle compagnie aeree, resta in trincea e non arretra di un millimetro, scaricando la responsabilità sul governo nazionale. Intanto, a pagare sono i sardi, in tutti i sensi: economicamente, perché quei 96 milioni stoppati da Fratelli d’Italia prima o poi dovranno essere messi sul tavolo per il nuovo bando dopo l’annunciato addio di Aeroitalia, che sta per festeggiare il milionesimo passeggero su Olbia, e logisticamente, perché spostarsi dall’isola è sempre più un incubo, con prospettive ancora peggiori nei prossimi mesi.

Aeroitalia, che da mesi reclama attenzione e risorse dopo l’aumento dei prezzi del carburante, e Ryanair, che da anni chide l’abolizione dell’addizionale, indicano nella Regione e dunque nella giunta Todde, in particolare nell’assessora ai Trasporti Manca, la responsabile del mancato dialogo e, soprattutto, delle mancate promesse: mancate nell’aiuto sul costo del carburante per Aeroitalia e nell’abolizione dell’addizionale per Ryanair. Entrambe le compagnie sono ora pronte all’addio: ma la Regione resta ferma sul punto, parla di ricatti e annuncia orgogliosamente che non cederà a ultimatum. Intanto, fatto salvo l’orgoglio sardo, i sardi chi li farà volare?