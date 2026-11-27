“Ora è lo stesso ministro dell’Interno Piantedosi a confermare quello che denunciamo da mesi: la presenza dei detenuti al 41-bis in Sardegna favorisce il radicamento delle organizzazioni mafiose nel nostro territorio. Le famiglie dei boss seguono i detenuti nell’Isola, la criminalità organizzata investe lungo le nostre coste e il Governo Meloni cosa fa? Si prepara a trasferire in Sardegna altri detenuti sottoposti al regime del carcere duro. Una scelta politica scellerata, ancor più grave alla luce di quanto emerge dalle indagini della Direzione investigativa antimafia».

Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sulle risultanze delle indagini della DIA illustrate alla Camera dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Da mesi denunciamo questi rischi ed è proprio per questo che, come gruppo consiliare Lista civica Uniti, abbiamo promosso l’istituzione della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna, approvata all’unanimità dal Parlamento dei sardi a ottobre. Abbiamo il dovere di costruire gli anticorpi necessari a contrastare il radicamento delle mafie nella nostra Isola, mentre il Governo Meloni rischia consapevolmente di alimentare il fenomeno».

«Da una parte il ministro Piantedosi certifica il pericolo delle infiltrazioni mafiose, dall’altra il ministro Nordio porta avanti un piano che rischia di aggravarlo. Siamo di fronte a una contraddizione politica gravissima. Il Governo Meloni cancelli immediatamente il piano dei trasferimenti: la Sardegna non è e non deve diventare una colonia penitenziaria».