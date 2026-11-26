La Regione usa il profilo ufficiale Facebook per rispondere a un post di Ryanair e scoppia il caso: chi usa il profilo della Regione? E perché il profilo di un ente pubblico come la Regione, che rappresenta tutti i sardi, commenta come un qualunque privato cittadino? Domande che mette nero su bianco il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda. “Mentre Ryanair è notoriamente una azienda privata e con il proprio account social può scrivere quello che meglio crede, ci chiediamo chi sia dietro l’account social Facebook della Regione Autonoma della Sardegna che addirittura risponde alla compagnia aerea”, dice Deidda, presidente della IX commissione trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. Quell’account “Ras Regione autonoma della Sardegna” è di tutti sardi e serve alla comunicazione istituzionale e non per le battaglie dei 5 stelle o della Presidente Todde. Questo viola le regole , non solo di galateo Istituzionale ma anche c ‘è anche il sospetto che questo uso disinvolto di questo account non sia limitato a questo commento. I messaggi e i dati che arrivano in quell’account da chi vengono utilizzati?”