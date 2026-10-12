Due incendi nella notte a Quartu Sant’Elena, dove un furgone e un’automobile parcheggiati in strada sono stati avvolti dalle fiamme a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il secondo rogo ha danneggiato anche la facciata di un’abitazione e due vetture in sosta nelle vicinanze. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dei due episodi.

Il primo intervento è scattato intorno alle 23.30 di domenica, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto una segnalazione per un furgone in fiamme nel parcheggio condominiale di una palazzina in via Danimarca. Sul posto è arrivata una squadra dalla sede centrale, affiancata da un’autobotte. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo e a impedire che le fiamme raggiungessero l’edificio e gli altri veicoli parcheggiati nell’area.

Pochi minuti dopo, un nuovo allarme ha fatto scattare un secondo intervento in via Francesco Cilea, sempre a Quartu Sant’Elena, per l’incendio di un’auto in sosta. Anche in questo caso i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e un’autobotte, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il calore ha provocato danni alla facciata di un’abitazione e ad altre due automobili vicine.

Le verifiche sono in corso per stabilire le cause dei due incendi.