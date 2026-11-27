Cagliari, bus pieni e viaggiatori a terra, l’odissea di chi deve raggiungere i centri dell’Ogliastra: “Oggi hanno caricato solo i passeggeri in stazione in un bus ridotto e non si sono fermati in viale Bonaria”. La disavventura di un gruppo di pendolari che si è dovuto recare alla stazione dell’Arst per assicurarsi un posto sul mezzo di trasporto.

Hanno atteso che la corsa passasse in viale Bonaria ma, secondo il racconto di un viaggiatore, il mezzo ha proseguito dritto perché al massimo della capienza. Una “grave situazione” che penalizza chi deve raggiungere il centro Sardegna, già segnato da numerose criticità legate ai trasporti: “Ho esposto formale reclamo con gli altri presenti e per evitare il ripetersi del problema mi sono dovuta presentare in piazza Matteotti con gli altri”. I pendolari chiedono che l’azienda preveda almeno due bus ridotti o uno grande in modo da permettere a tutti di viaggiare.