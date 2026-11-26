«La smania elettorale di Francesco Mura e le guerre di posizionamento interne a Fratelli d’Italia rischiano di compromettere il diritto alla mobilità di un’intera Isola. A pagarne il prezzo saranno ancora una volta i sardi».

Così Alessandro Solinas, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul mancato via libera alla procedura d’urgenza per lo stanziamento dei 96 milioni di euro destinati ai nuovi bandi della continuità territoriale aerea.

«Per un diktat romano si vuole impedire alla Regione Sardegna di utilizzare le proprie risorse per garantire i collegamenti aerei. Stiamo parlando dei soldi dei sardi, sui quali la Sardegna deve poter decidere autonomamente».

«Francesco Mura dovrebbe spiegare ai sardi quali risultati abbia ottenuto in questi anni di attività parlamentare. Quali risultati ha portato a casa sul trasferimento in Sardegna dei detenuti al 41-bis? Quali garanzie ha ottenuto dal Governo sull’esclusione dell’Isola dal deposito nazionale delle scorie nucleari? Su queste battaglie avremmo voluto sentire la sua voce con la stessa determinazione che oggi mostra nell’impedire alla Regione di intervenire sulla continuità territoriale».

«Mura si assuma la responsabilità politica delle sue decisioni. Il blocco della procedura d’urgenza rischia di arrecare un danno enorme alla Sardegna. Il diritto alla mobilità dei sardi non può essere sacrificato alle sue ambizioni elettorali».