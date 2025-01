Arriverà presto uno dei momenti più delicati per la famiglia di Francesca Deidda, uccisa dal marito Igor Sollai lo scorso 10 maggio. La Procura, dopo gli esiti dell’autopsia ufficialmente depositati, ha disposto il dissequestro del corpo della 42enne. La famiglia, quindi, adesso è libera di organizzare le esequie della loro amata Francesca per l’estremo saluto. Intanto Igor Solai, reo confesso dallo scorso 22 novembre, è in carcere a Uta con l’accusa dì omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo gli esami autoptici, Sollai ha ucciso Francesca a martellate. Poi, il 43enne ha messo il corpo in un borsone e lo ha nascosto nelle campagne di San Vito, dove è stato ritrovato solo dopo diversi mesi.