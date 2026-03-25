Raffica di controlli nell’hinterland cagliaritano: denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente, tre persone segnalate per droga. È il bilancio dell’operazione condotta tra la serata e la notte dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto delle stazioni di Monserrato, Selargius e Sinnai e della Sezione Radiomobile.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate diverse pattuglie tra posti di blocco e perlustrazioni nei centri abitati, sono state identificate circa settanta persone e controllati oltre quaranta veicoli.

Sul fronte degli stupefacenti, tre uomini tra i 19 e i 52 anni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale e segnalati alla Prefettura: sequestrati oltre tre grammi di hashish e due dosi di cocaina.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale. A Quartu, un 44enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test dopo essere stato fermato alla guida: per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Poco dopo, sempre in città, un 52enne è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte ai limiti consentiti, con conseguente denuncia e sospensione della patente.

Emerse anche violazioni per guida senza titolo: a Monserrato un 21enne è stato fermato senza aver mai conseguito la patente, mentre a Selargius un 36enne è stato sorpreso nella stessa situazione, già contestata più volte negli ultimi anni. Per entrambi sono scattati i provvedimenti previsti, con il blocco dei veicoli.

I controlli rientrano nell’attività di presidio del territorio portata avanti dall’Arma per prevenire reati e garantire maggiore sicurezza, in particolare nelle ore serali e notturne.