I nuovi stalli per i monopattini invadono la carreggiata in via Flavio Gioia tra Cagliari e Pirri.

Accade proprio nelle immediate vicinanze delle scuole e quasi davanti alla pensilina del Ctm.

“Sono pericolosissimi” comunica G.G., un lettore di Casteddu Online. “Di giorno, quando obbligano i conducenti a manovre improvvisate, e soprattutto di notte. Con la scarsissima illuminazione della via, è quasi impossibile vederli in tempo per chi ignora la loro presenza. Si rischia seriamente di schiantarsi con l’auto o di dover frenare bruscamente o compiere manovre azzardate che potrebbero causare un incidente. Non capisco il genio incompreso di chi ha ideato questi stalli. Vorrei proprio delucidazioni, il Comune spieghi ai cittadini”.