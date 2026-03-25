A Pirri super lavori davanti al mercato: “Nuovo asfalto e soluzioni in vista per le radici, cantiere in via dei Partigiani”. Sono scattati oggi i lavori di riqualificazione nel centro di Pirri, li presenta così la presidente della Municipalità Maria Laura manca: “Una buona notizia per il quartiere di Is Bingias Iniziano oggi i lavori nella piazza del mercato e in via dei Partigiani.