A Pirri super lavori davanti al mercato: “Nuovo asfalto e soluzioni in vista per le radici, cantiere in via dei Partigiani”. Sono scattati oggi i lavori di riqualificazione nel centro di Pirri, li presenta così la presidente della Municipalità Maria Laura manca: “Una buona notizia per il quartiere di Is Bingias Iniziano oggi i lavori nella piazza del mercato e in via dei Partigiani.
In questo momento nell’area mercatale stanno rasando e rimuovendo l’asfalto superficiale. Domani verranno fatta la stesura dell’asfalto nuovo ed entro la notte la segnaletica per gli stalli, permettendo così il riposizionamento degli ambulanti.
Mentre più lunghi saranno i lavori su via dei Partigiani, dove si interverrà, oltre che sulla strada e marciapiedi, anche per dare respiro alle radici delle piant”.