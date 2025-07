Canne, soprattutto, alte, in quell’arteria di competenza provinciale che si affaccia su via Leonardo da Vinci, la trafficatissima strada percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti. La problematica non è nuova, già ampiamente segnalata dai residenti e avventori della zona, ancora oggi è oggetto di riflessione e richieste al fine di essere messa in sicurezza.

Un taglio netto, deciso, insomma, alle canne, in maniera tale da consentire la corretta visuale ed evitare eventuali collisioni con gli altri automobilisti.