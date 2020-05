Flumini, slalom tra canne e sporcizia: la spiaggia quartese rimane ancora di serie B

“Canne e sporcizia. Spiagge di serie B lungo la costa quartese tra Via Mar Egeo e Via Mar Mediterraneo. Le tasse le paghiamo anche qui profumatamente”, commenta amaramente il nostro lettore Roberto Ferraro. La spiaggia quartese in effetti è ancora invasa dalle canne, al contrario del Poetto cagliaritano dove i lavori sono stati effettuati durante il lockdown e la spiaggia è stata interamente ripulita.