E’ stato ritrovato senza vita. Marcello Fini, 37 anni, Ieri è stato travolto dalle onde mentre pescava da una scogliera. Sconcerto e dolore per il bodybuilder.

Era scomparso ieri mattina fra le onde di Valle della Luna, l’allarme era stato lanciato da alcuni turisti che avevano assistito, impotenti, al fatto. Da subito erano partite le ricerche del giovane che è stato, purtroppo, ritrovato senza vita poche ore fa.

Il corpo è stato individuato dai Sommozzatori dei Vigili del Fuoco sul fondale sottocosta. Sono in corso le operazioni per il recupero e il trasferimento della salma al porto di Porto Torres. Dalle prime ore del mattino erano riprese le ricerche in località Cala della Punta degli Scoglietti. Sul posto presenti squadre SAPR con droni e sommozzatori, più la squadra terrestre di Porto Torres. È stato attivato anche il Nucleo Nautico con imbarcazione RIB e l’elicottero Drago 144 su richiesta della Capitaneria di Porto di Olbia.