PAOLO FRESU AL PREMIO ANDREA PARODI

LA MANIFESTAZIONE DAL 15 AL 17 OTTOBRE AL TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI, CON UNA ANTEPRIMA IL 25 SETTEMBRE A QUARTU SANT’ELENA

Sarà Paolo Fresu a ricevere il prestigioso premio Albo d’oro 2026 nell’ambito del Premio Andrea Parodi. Il grande trombettista sardo sarà uno dei protagonisti assoluti della 19° edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. La kermesse, come sempre incentrata sulla world music, si articolerà attraverso un contest internazionale tra i migliori talenti emergenti, imperdibili momenti di approfondimento e una fitta rete di attività culturali.

La tre giorni di Cagliari, condotta da Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu con la direzione artistica di Elena Ledda, vedrà alternarsi sul palco grandi ospiti della musica d’autore e della scena internazionale. Accanto a Paolo Fresu — che si esibirà con Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca —, protagonisti delle serate saranno Bungaro, Luisa Briguglio (vincitrice assoluta del concorso nel 2025), Gigi Marras e il collettivo composto da Elena Ledda, Matteo Leone, Marzouk Mejri e Roberto Taufic nel progetto “Bent’e mari” (produzione originale Medinsard).

Il Premio sarà preceduto da una speciale serata-anteprima il 25 settembre alle 20.30 a Quartu Sant’Elena, nella suggestiva cornice dell’ex caserma in via Roma 30. La serata vedrà sul palco Luisa Briguglio, Naomi Berrill (vincitrice del Premio della Critica 2025) e il progetto “Días y Flores – Le canzoni di Silvio Rodríguez”, portato in scena da Gianluca Dessì (vincitore del Premio Parodi nel 2011 con gli Elva Lutza) e Marta de Lluvia. L’ingresso è libero, così come gratuito — previa prenotazione su BoxOffice Sardegna — sarà l’accesso alle serate del Teatro Massimo. Ancora prima, il 23 settembre, Luisa Briguglio sarà in concerto a Petralia Sottana (Palermo) nel quadro del Festival del Torto, partner storico della manifestazione.

Il cuore pulsante del festival è come sempre il concorso, che quest’anno vedrà sfidarsi i seguenti finalisti, selezionati tra centinaia di iscrizioni arrivate da tutto il mondo: Koyel Basu (India/Messico/Inghilterra), Chiaré (Campania), Hita Del Rio (Colombia/Francia), Indelicato (Sicilia), Momi (Friuli), Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania), Angelica Perri (Calabria) e Elana Sasson (California/Spagna). Gli artisti si esibiranno dal vivo interpretando, oltre al proprio brano in gara, anche un brano del repertorio di Andrea Parodi, indimenticato e straordinario artista sardo, ex voce dei Tazenda e pioniere della world music.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente profondo poiché coincide con il ventesimo anniversario della scomparsa di Andrea Parodi, avvenuta il 17 ottobre 2006, e ideale coronamento delle diverse serate tributo realizzate per ricordarlo nei mesi scorsi a Cagliari, a Parigi e in Val di Susa.

Il Programma delle Serate al Teatro Massimo

La manifestazione prenderà il via mercoledì 15 ottobre alle 20.30 con la proiezione di un video dedicato ad Andrea Parodi, il benvenuto ufficiale e l’esibizione dell’ospite Gigi Marras, accompagnata dalla proiezione del videoclip Pandela di Sandra Bautista. A seguire, spazio ai primi finalisti in gara, chiamati a presentare il brano inedito e un altro pezzo del proprio repertorio.

Giovedì 16 ottobre, sempre dalle 20.30, la seconda serata si aprirà nel segno della memoria con immagini dedicate all’artista e l’attesa esibizione di Bungaro, seguita dalla proiezione del videoclip Ruzaju di Naomi Berrill e dalle esibizioni dei finalisti, che interpreteranno il brano in gara e un brano tratto dal repertorio di Parodi.

La serata conclusiva di venerdì 17 ottobre culminerà con la proclamazione dei vincitori. Dopo le ultime esibizioni dei finalisti, il palco del Teatro Massimo accoglierà le performance degli ospiti: Elena Ledda, Matteo Leone, Marzouk Mejri e Roberto Taufic in Bent’e Mari, Luisa Briguglio, Bungaro e il grande finale con Paolo Fresu, Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca. Nel corso della serata avranno luogo la consegna ufficiale del Premio Albo d’Oro 2026 a Paolo Fresu, l’assegnazione del vincitore assoluto del Festival, del Premio della Critica, delle menzioni speciali (incluso il riconoscimento della Giuria Internazionale) e la jam session conclusiva con Gigi Marras. Il vincitore assoluto si aggiudicherà una borsa di studio di 2.500 euro e la partecipazione ad importanti festival partner nel 2027, come l’European Jazz Expo, Folkest e il Festival del Torto; al vincitore del Premio della Critica andrà invece la produzione di un videoclip professionale curata dalla Fondazione.

Gli Eventi Intorno al Premio: Formazione, Incontri e Visite Guidate

Il Premio Parodi si conferma non solo un concorso, ma un vero e proprio hub culturale grazie a un ricco calendario di appuntamenti collaterali ad ingresso libero:

Venerdì 9 ottobre (ore 10.15) – IIS Giua, Cagliari : Presentazione del Premio 2026 e dell’Accademia “I Fiori di S’Ard” dedicata agli studenti, con la partecipazione di Valentina Casalena, Michele Palmas e Stefania Secci Rosa.

– : Presentazione del Premio 2026 e dell’Accademia “I Fiori di S’Ard” dedicata agli studenti, con la partecipazione di Valentina Casalena, Michele Palmas e Stefania Secci Rosa. Venerdì 16 ottobre (ore 10.30) – Teatro Massimo, sala M3 : Importante momento formativo con i seminari sui diritti nel settore musicale a cura dell’Avv. Andrea Marco Ricci (Nuovo IMAIE) sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori, seguito alle 11.15 dall’incontro sul Diritto d’Autore guidato da Claudio Carboni (Consiglio di gestione SIAE).

– : Importante momento formativo con i seminari sui diritti nel settore musicale a cura dell’Avv. Andrea Marco Ricci (Nuovo IMAIE) sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori, seguito alle 11.15 dall’incontro sul Diritto d’Autore guidato da Claudio Carboni (Consiglio di gestione SIAE). Venerdì 16 ottobre (ore 18.15) – Teatro Massimo, sala M2 : Rassegna “ Andrea Parodi, Immagini e Memoria” , un viaggio tra interviste, concerti e apparizioni televisive d’archivio del Museo Multimediale Andrea Parodi nel ventennale della scomparsa. Subito dopo (ore 18.30), la stessa sala ospiterà l’atteso showcase e debutto live in anteprima nazionale dell’Accademia “I Fiori di S’ard” (S’ardmusic), progetto di alta specializzazione per giovani autori.

– : Rassegna “ , un viaggio tra interviste, concerti e apparizioni televisive d’archivio del Museo Multimediale Andrea Parodi nel ventennale della scomparsa. Subito dopo (ore 18.30), la stessa sala ospiterà l’atteso showcase e debutto live in anteprima nazionale dell’Accademia “I Fiori di S’ard” (S’ardmusic), progetto di alta specializzazione per giovani autori. Sabato 17 ottobre (ore 10.00 e 11.30) – Teatro Massimo, sala M3 : Si comincia con “ Andrea Parodi si racconta alla radio” , un incontro in collaborazione con Rai Radio Techete’ in cui Elisabetta Malantrucco dialogherà con Elena Ledda, Ottavio Nieddu e Bungaro commentando i documenti sonori dell’archivio Rai. A seguire, la tavola rotonda “ A chi servono, i Premi?” sul futuro dei musicisti emergenti e delle politiche culturali in Italia, curata da Jacopo Tomatis con Andrea Del Favero, Ciro De Rosa, Duccio Pasqua e Timisoara Pinto.

– : Si comincia con “ , un incontro in collaborazione con Rai Radio Techete’ in cui Elisabetta Malantrucco dialogherà con Elena Ledda, Ottavio Nieddu e Bungaro commentando i documenti sonori dell’archivio Rai. A seguire, la tavola rotonda “ sul futuro dei musicisti emergenti e delle politiche culturali in Italia, curata da Jacopo Tomatis con Andrea Del Favero, Ciro De Rosa, Duccio Pasqua e Timisoara Pinto. Visite guidate e patrimonio : La Fondazione offrirà inoltre agli artisti e ai giurati visite guidate alla scoperta del patrimonio storico e archeologico dell’isola, con una passeggiata nel quartiere storico della Marina e del Castello a Cagliari (giovedì 15 alle 16.30) e un’escursione al complesso nuragico “Su Nuraxi” di Barumini (venerdì 16 alle 10.30).

: La Fondazione offrirà inoltre agli artisti e ai giurati visite guidate alla scoperta del patrimonio storico e archeologico dell’isola, con una passeggiata nel quartiere storico della Marina e del Castello a Cagliari (giovedì 15 alle 16.30) e un’escursione al complesso nuragico “Su Nuraxi” di Barumini (venerdì 16 alle 10.30). Iniziative nel Quartiere Marina (14-17 ottobre): Grazie alla partnership con il Consorzio Cagliari Centro Storico, le vie del quartiere ospiteranno la diffusione sonora della musica del festival, l’infopoint turistico in Via Napoli e l’iniziativa enogastronomica del “Menu Andrea Parodi”, proposto dai ristoranti aderenti con piatti amati dall’artista e specialità delle regioni d’origine degli ospiti.

Le Giurie della 19ª Edizione

Le esibizioni dei finalisti saranno valutate da una giuria di altissimo livello, suddivisa in tre sezioni per valorizzare ogni aspetto della proposta artistica:

Giuria Tecnica (artisti, musicisti e operatori culturali): Foffo Bianchi, Gianfranco Cabiddu, Claudio Carboni, Lia Careddu, Salvatore Chessa, Gaetano D’Aponte, Rambaldo degli Azzoni Avogadro, Andrea Del Favero, Sergio Delle Cese, Antonio Ferraro, Elena Ledda, Silvano Lobina, Cristina Maccioni, Ignazio Macchiarella, Nicola Meloni, Salvatore Nocera, Michele Palmas, Andrea Marco Ricci, Pippo Rinaldi Kaballà, Andrea Ruggeri, Simonetta Soro, Jacopo Tomatis e Gisella Vacca.

Foffo Bianchi, Gianfranco Cabiddu, Claudio Carboni, Lia Careddu, Salvatore Chessa, Gaetano D’Aponte, Rambaldo degli Azzoni Avogadro, Andrea Del Favero, Sergio Delle Cese, Antonio Ferraro, Elena Ledda, Silvano Lobina, Cristina Maccioni, Ignazio Macchiarella, Nicola Meloni, Salvatore Nocera, Michele Palmas, Andrea Marco Ricci, Pippo Rinaldi Kaballà, Andrea Ruggeri, Simonetta Soro, Jacopo Tomatis e Gisella Vacca. Giuria Critica (giornalisti): Claudio Agostoni, Giovanni Alcaini, Paolo Ardovino, Angela Calvini, Luca Carcassi, Simone Cavagnino, Flavia Corda, Enrico Costa Melis, Franz Coriasco, Matteo Cruccu, Tore Cubeddu, Enrico de Angelis, Flaviano De Luca, Ciro De Rosa, Max De Tomassi, Salvatore Esposito, Enrico Gaviano, Gianfranco Lai, Felice Liperi, Elisabetta Malantrucco, Marco Mangiarotti, Tonino Merolli, Duccio Pasqua, Paola Pilia, Timisoara Pinto, Claudio Scaccianoce e Giacomo Serreli.

Claudio Agostoni, Giovanni Alcaini, Paolo Ardovino, Angela Calvini, Luca Carcassi, Simone Cavagnino, Flavia Corda, Enrico Costa Melis, Franz Coriasco, Matteo Cruccu, Tore Cubeddu, Enrico de Angelis, Flaviano De Luca, Ciro De Rosa, Max De Tomassi, Salvatore Esposito, Enrico Gaviano, Gianfranco Lai, Felice Liperi, Elisabetta Malantrucco, Marco Mangiarotti, Tonino Merolli, Duccio Pasqua, Paola Pilia, Timisoara Pinto, Claudio Scaccianoce e Giacomo Serreli. Giuria Internazionale (giornalisti e operatori esteri): Sergio Albertoni, Simon Broughton, Andrew Cronshaw, Charlie Crooijmans, Petr Doruzka, Rocco Femia, Edyta Łubińska, Albert Reguant, Juan Antonio Vazquez e Martina Vocci.

Promotori, Partner e Media Partner

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall’omonima Fondazione grazie al fondamentale sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione di Sardegna, del Comune di Cagliari e del Comune di Quartu Sant’Elena.

La riuscita della manifestazione è garantita dalla collaborazione di una fitta rete di partner e istituzioni: Jazz in Sardegna, Premio Bianca d’Aponte, Folkest, Premio Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, Mare e Miniere, Ittiritmi, Festival del Torto, Monferr’Autore, Associazione Culturale S’ardmusic, Associazione Diversamente OdV, Associazione Vico, Tazenda Società Cooperativa, Fondazione Barumini – Sistema Cultura, Fondazione Faustino Onnis, Archivio Mario Cervo, Teatro Massimo di Cagliari, LABIMUS (Università degli Studi di Cagliari), SIAE (patrocinio morale), Nuovo IMAIE (patrocinio), Rai Sardegna (patrocinio), U.N.A. (Unione Nazionale Autori), AF Motors, BoxOffice Sardegna, Produzioni Sardegna, Cuore dell’Isola e Consorzio Cagliari Centro Storico.

Un ringraziamento speciale va infine ai media partner che seguono e diffondono l’evento in Italia e all’estero: Rai Radio Uno, Rai Isoradio, Rai Radio Techete’, Gruppo L’Unione Sarda, Radio Popolare, Eja TV, Sardegna Notizie, Radio San’Elena, Soundinia, Il Giornale della Musica, Blogfoolk, Folk Bulletin, Mundofonias (Spagna), Petr Doruzka (Rep. Ceca), Radio Wira Wiri (Olanda), Musica Italiana a Parigi (Francia) e Les Rutes del So (Catalogna).