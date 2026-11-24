Quattro piazze, dieci appuntamenti e un programma musicale con i Negrita, Moses, Mr Fantasy e Dancalia per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno. Cagliari si prepara al Capodanno 2027 con una festa diffusa che coinvolgerà Largo Carlo Felice, piazza Santa Croce, piazza Garibaldi e piazza San Cosimo, con concerti, dj set e brindisi di mezzanotte.

Il programma prevede a Largo Carlo Felice l’apertura affidata a Moses alle 21.30, seguita alle 22.40 dal concerto dei Negrita, protagonisti della serata fino a pochi minuti dopo la mezzanotte. A seguire dj set e conduzione di Nicola Ignazio Ximenes. Contemporaneamente, piazza Santa Croce ospiterà Mr Fantasy, piazza Garibaldi i Dancalia e piazza San Cosimo Patrick Atzori & The Crazy Slivers. In tutte le piazze la musica proseguirà fino a notte fonda con Simonluca Dj, Bettosun Dj, Sardinia Rockabilly Family e Tommy Mad Dj.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Bacaredda dalla vicesindaca e assessora Cristina Mancini, dall’assessora Maria Francesca Chiappe e dalla presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu. L’obiettivo dell’amministrazione è proporre una festa inclusiva e multicentrica, capace di coinvolgere pubblici e generazioni diverse, valorizzando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

“Anche quest’anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti”, ha dichiarato Mancini, sottolineando la volontà di favorire socialità, partecipazione e ricadute positive per le attività commerciali e ricettive. Tra i principi alla base dell’organizzazione, ha spiegato la vicesindaca, la sostenibilità sociale, economica, amministrativa e ambientale. Non sono previsti fuochi d’artificio, anche per tutelare gli animali.

Il budget complessivo della manifestazione è di 500mila euro, finanziati per metà dalla Regione e per metà dal Comune, ha precisato l’assessora Chiappe. L’organizzazione è affidata a Vox Day, società selezionata attraverso un bando pubblico dell’amministrazione comunale e rappresentata alla presentazione da Davide Catinari.

“Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni”, ha affermato Mereu, evidenziando il carattere inclusivo del cartellone, che mette insieme generi musicali e artisti diversi per parlare a più generazioni e valorizzare la città.