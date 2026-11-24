Investire nel mattone a Cagliari per mettere un immobile a reddito garantisce un rendimento lordo annuo del 4,54%, il più basso tra i capoluoghi sardi. Il dato colloca il capoluogo al 76° posto nella classifica nazionale dei 109 capoluoghi di provincia, elaborata da iRendity sulla base delle quotazioni Omi relative al primo semestre 2026.

Nel capoluogo sardo il prezzo medio delle abitazioni è di 2.100 euro al metro quadro, mentre il canone di locazione si attesta a 7,94 euro mensili al metro quadro. Per un appartamento di 60 metri quadri il costo medio d’acquisto è quindi di circa 126mila euro, a fronte di un affitto mensile di 476 euro. Su un investimento di 100mila euro, il ricavo lordo annuo stimato è di 4.540 euro, prima di imposte e spese.

Il rendimento cagliaritano è inferiore a quello degli altri capoluoghi dell’Isola: Oristano guida la classifica regionale con il 5,37%, seguito da Sassari al 5,35%, Nuoro al 5,17% e Carbonia al 4,73%.

Rispetto al secondo semestre del 2023, a Cagliari i canoni di locazione sono aumentati dell’8,9%, mentre i prezzi delle abitazioni hanno registrato una crescita del 9,7%.

A livello nazionale, i rendimenti più elevati si registrano a Biella (7,58%) e Alessandria (7,54%), mentre Salerno chiude la graduatoria con il 3,05%. Il valore mediano è del 4,88%. Roma si posiziona al 61° posto con il 4,82%, Milano al 97° con il 4%.