Scontro frontale al bivio di Silanus, conducenti in ospedale per accertamenti

Si è verificato uno scontro frontale tra due automobili all’altezza del bivio di Silanus. A bordo dei veicoli viaggiavano due persone anziane e un terzo passeggero, che si trovava a bordo di una Nissan.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale per sottoporsi agli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer, che ha prestato assistenza alle persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Presenti anche il personale sanitario del 118 e le Forze dell’ordine per i rilievi di rito.