È accaduto il fine settimana scorso a bordo della linea Baire, il bus, diretto a Capoterra: l’autista avrebbe rimproverato un viaggiatore per un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri pendolari. Come risposta gli sarebbe stato sferrato un pugno in faccia e una serie di minacce riprese anche da altri viaggiatori.

Non solo: a causa della colluttazione sarebbe caduto a terra il portamonete dell’autista, prontamente raccolto dall’aggressore che sarebbe scappato via con i soldi sottratti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’autista ha presentato la denuncia.