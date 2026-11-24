Niente aree comunali per ospitare circhi, luna park e grandi parchi divertimento. A Cagliari gli spazi pubblici destinati allo spettacolo viaggiante saranno riservati soprattutto alle attrazioni di piccole e medie dimensioni. La giunta ha approvato l’aggiornamento della mappa delle aree disponibili, con sette siti individuati in città e superfici limitate.

Tra le piazze inserite nel provvedimento ci sono Giovanni XXIII, con un massimo di 100 metri quadrati, Galilei (50) e piazza dei Giudicati (30). Al Lazzaretto di Sant’Elia saranno disponibili 150 metri quadrati, limitatamente alla parte pedonale comunale. Altri spazi sono previsti in piazza Garibaldi, nell’area dell’ex distributore, con 100 metri quadrati, e a Su Siccu, con 150. In piazza del Carmine la superficie arriva a 250 metri quadrati, ma le attrazioni potranno essere installate soltanto nell’ambito di manifestazioni ed eventi più ampi.

Il provvedimento apre a giostre per bambini, trenini, baby kart, simulatori, playground, teatrini di burattini e giochi di abilità. Restano invece escluse in tutta la città le esibizioni di moto e auto acrobatiche.

Ogni richiesta dovrà comunque passare al vaglio degli uffici comunali, che valuteranno la compatibilità delle installazioni con le caratteristiche architettoniche, strutturali e ambientali degli spazi pubblici, anche per evitare danni a pavimentazioni e impianti.

Dura la reazione di Fratelli d’Italia, che giudica «Cagliari, la città dei divieti e delle indisponibilità». Secondo Fdi, i 580 metri quadrati destinati alle assegnazioni ordinarie per le piccole e medie attrazioni rappresentano una scelta troppo restrittiva. «Più che un atto di programmazione, la delibera della giunta Zedda sembra un inventario di divieti. Amministrare significa trovare soluzioni, non certificare indisponibilità», conclude il suo capogruppo.