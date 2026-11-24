74 frustate. Questa la punizione che è stata inflitta alla cantante iraniana Parastoo Ahmadi per essersi esibita senza velo in un antico caravanserraglio con la sua band nel dicembre del 2024.

Lo riporta la Cnn citando l’avvocato difensore Mostafa Nili e l’organizzazione Iran Human Rights (Ihr).

Per la Repubblica Islamica un vero e proprio affronto alla sharia e alle sue regole e, anche a distanza di due da quella performance, la cantante è stata severamente punita, così come i musicisti che suonarono con lei, presso l’Unità per l’Esecuzione delle Sentenze della Procura di Qom.

Ahmadi inoltre indossava un bellissimo abito nero e il rossetto rosso. Decisamente troppo secondo Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell’Ihr, che crede che questi elementi abbiano purtroppo avvalorato ancora di più la condanna di Ahmadi per quell’esibizione, eseguita fra l’altro nel caravanserraglio di Deir-e Gachin, vicino a Qom, cuore del conservatorismo sciita. Sulla vicenda si è spesa anche Amnesty International, per evitare la pena all’artista, ma non è servito.

Foto frame del video della performance