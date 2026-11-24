Sorpreso con materiale edile rubato da un cantiere a Pirri, un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’ipotesi di reato di furto aggravato. La refurtiva, del valore complessivo di circa duemila euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’episodio è avvenuto domenica sera in via San Isidoro, dove gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo a bordo di un monopattino elettrico. Alla vista della pattuglia, il 39enne ha improvvisamente invertito la marcia, insospettendo i poliziotti che hanno deciso di sottoporlo a un controllo. Con sé aveva tre confezioni di piastrelle in gres, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Gli accertamenti in un vicino cantiere edile hanno permesso di verificare che la catena della recinzione era stata tranciata. Il responsabile dei lavori ha riconosciuto le piastrelle come appartenenti alla ditta, segnalando anche la scomparsa di altro materiale.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha consentito di recuperare l’intera refurtiva: ulteriori confezioni di piastrelle, un tagliapiastrelle professionale, distanziatori e un barattolo di pittura al quarzo. Tutto il materiale, integro e riutilizzabile, è stato restituito al proprietario.

Al termine delle operazioni il 39enne è stato arrestato. Il gip ha successivamente convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari.