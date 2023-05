Fermate con 10 frigoriferi dell’Hotel Antas nel furgone: denunciate 2 persone a Iglesias.

Ieri ad Iglesias, i Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno denunciato per ricettazione in concorso un 35enne e un 30enne: il primo risulta disoccupato, il secondo è un operaio ed entrambi hanno precedenti a carico. I due sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di un furgone Iveco Daily di proprietà dell’operaio. All’interno del mezzo i militari hanno rinvenuto 10 frigobar marca Iceberg e 3 tavolini in acciaio che li hanno indotti in sospetto, in quanto i due non hanno saputo motivare le ragioni del trasporto. L’idea era che si trattasse di refurtiva. Andando a ricostruire se vi fosse stata nel recente periodo qualche denuncia di furto che trattasse quel tipo di materiale, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che qualche giorno fa oggetti perfettamente analoghi erano stati sottratti presso l’ex Hotel Antas, nel Comune di Fluminimaggiore. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia a una società di Iglesias che è proprietaria dell’edificio della struttura ricettiva, ormai definitivamente chiusa. Il titolare della Srl ha riconosciuto con certezza quei materiali come provenienti dal luogo del furto.