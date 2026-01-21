Un dolore straziante che lacera quello per la perdita di Federica Torzullo, ingegnere 41enne uccisa e sepolta nell’ azienda del marito.

Federica, in procinto di separarsi dal marito, stava vivendo con discrezione una nuova storia. L’uomo, 47enne marchigiano che vuole mantenere l’anonimato per rispetto delle persone coinvolte e amore di Federica, ha rilasciato per la prima volta alcune commoventi dichiarazioni agli inquirenti riportate dal Corriere della Sera.

“Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso”, riferendosi ovviamente anche alla famiglia della 41enne, amatissima anche da amici e colleghi.

Un rapporto nato da poco, portato avanti con rispetto e amore con la prospettiva di un futuro. L’uomo ricorda anche l’ultima volta in cui ha chiamato Federica, la mattina del 9 gennaio, quando la donna era già scomparsa: “Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era una cosa normale, perché rispondeva sempre”.

Un racconto che fa male, una vita spezzata, quella di una madre e di una professionista che si stava ricostruendo, giorno dopo giorno, un nuovo inizio. Al momento è il marito di Federica, Carlo Agostino Carlomagno, l’unico accusato del femminicidio della moglie e – secondo l’accusa- il movente potrebbe essere legato alla gestione del figlio della coppia.