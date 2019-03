Ettore Sini, l’uomo in fuga dopo l’omicidio dell’ex moglie Romina Meloni: braccato dai carabinieri dopo il folle gesto. L’uomo, un agente di polizia penitenziaria originario di Bono, secondo gli inquirenti sarebbe l’autore del femminicidio della moglie Romina Meloni e del ferimento del suo compagno Gabriele Fois, in gravissime condizioni. Dopo avere sparato diversi colpi è scappato, c’è grande apprensione nelle indagini in corso. Gabriele Fois, nuorese, nuovo fidanzato della vittima, è infatti ricoverato in Rianimazione in condizioni gravissime al San Francesco di Nuoro. E nella notte ricerche a tappeto attorno al capoluogo barbaricino per trovare lui, Ettore Sini, il marito che probabilmente in un raptus di gelosia ha ammazzato la moglie e cercato di uccidere anche il suo nuovo amore.