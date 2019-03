Auto si ribalta a Sestu, due feriti in un altro incidente a Carbonia: vigili del fuoco al lavoro.

Due gli incidenti di domenica sera. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 19:15 circa, per un incidente stradale in via San Gemiliano nel comune di Sestu dove per cause ancora da accertare un autovettura si è ribaltata uscendo di strada, non si hanno notizie del conducente o altri eventuali occupanti, gli operatori VVF stanno provvedendo ad effettuare un eventuale ricerca nei paraggi dove è accaduto l’incidente. Sul posto è stata inviata una squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale del Comando di viale Guglielmo Marconi. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto ad effettuare una ricerca nell’area circostante per eventuali feriti, e prontamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della sede stradale. Sul posto in via precauzionale sono stati invitati gli operatori Sanitari dal servizio di Emergenza del 118, e i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

E poi un altro incidente, avvenuto invece a Carbonia. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia, sono intervenuti alle 19:00 circa, per un incidente stradale in via Nazionale nel centro abitato del comune di Carbonia, che ha coinvolto un autovettura è due occupanti affidadati al personale Sanitario del 118 per accertamenti. Sul posto è stata inviata la squadra VVF di Pronto intervento “6A”. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta nell’incidente e la sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori Sanitari del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.