Romina Meloni, 49 anni, di Ozieri, uccisa con un colpo di pistola dall’ex marito a Nuoro: “Ora sei un angelo”

Romina Meloni, 49 anni, di Ozieri: uccisa con un colpo di pistola dall’ex marito a Nuoro. Un delitto terribile, perché l’ex marito che ora è in fuga oltre ad uccidere la moglie secondo le accuse avrebbe ferito gravemente anche il nuovo compagno della donna, il nuorese Gabriele Fois. L’autore del femminicidio sarebbe Ettore Sini, agente di polizia penitenziaria, 49 anni, originario di Bono. Questi i numeri di un dramma avvenuto nel capoluogo barbaricino in quella che sembrava una tranquilla domenica di fine marzo. E invece nella casa di via Napoli è andato in scena l’agguato: i due erano separati e la donna viveva da poco con il suo nuovo compagno, che ora è ricoverato in Rianimazione, in gravi condizioni. Mentre i carabinieri sono sulle tracce dell’ex marito in una pagina di cronaca davvero amara in Sardegna.

L’uomo che ha sparato lavora nel carcere di Badu’e Carros, ma pare che non abbia usato la pistola che deteneva per lavoro. E lei, la dolce Romina, che tanti conoscevano tra Nuoro e Ozieri anche per la sua attività con la Protezione Civile, adesso è un angelo. L’ennesima donna ammazzata da un uomo geloso. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche nella sua bacheca Fb.