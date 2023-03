Essere donna e fare impresa: evento dedicato all’imprenditoria femminile a Capoterra

Essere donna e fare impresa: evento dedicato all’imprenditoria femminile e al ruolo della donna nell’impresa oggi quello che si è tenuto ieri a Casa Melis. Tante le testimonianze di donne che si sono raccontate al pubblico, “grande esempio nel mondo imprenditoriale” ha comunicato il sindaco Beniamino Garau.

“Onorato di aver partecipato ed essere intervenuto in questa giornata formativa e di confronto dal così alto valore sociale”. Un omaggio speciale per sottolineare l’importanza delle imprenditrici locali, forza attiva del territorio, che hanno esposto la loro professione e raccontato le loro esperienze di vita e lavoro. All’incontro hanno partecipato anche l’assessora regionale al Lavoro Ada Lai e Rosi Sgaravatti, Cavaliere del Lavoro nominata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel 2022. “Ringrazio tutte le grandi donne che sono intervenute, orgoglio di tutta la nostra Capoterra. Un momento fondamentale di confronto e di partecipazione attiva: grandi esempi di donne che nel mondo del lavoro si sono contraddistinte, portando in alto il nome di Capoterra e di tutta la Sardegna”.

Fortemente voluto dall’assessorato e dalla commissione alle Pari Opportunità, l’assessora Donatella Dessì ha espresso: “Abbiamo ascoltato le testimonianze di grandi donne imprenditrici che hanno fatto del loro lavoro, una passione.

Come assessore sono

onorata di aver partecipato a questo importante evento ricco di contenuti di alto valore sociale”.

“Bellissime donne, forti e determinate che guidate da Alessandra Addari si sono raccontate partendo da quando erano ventenni fino ad oggi. Donne di grande successo – ha raccontato la vicepresidente della commissione Francesca Piu – che hanno raccontato gioie e difficoltà, con visioni d’impresa molto diverse eppure tutte affascinanti. Sono state pronunciate le parole “sacrificio” e “gratificazione” in diversi argomenti del dibattito: delle difficoltà che ancora oggi putroppo incontrano le donne che spesso si ritrovano a dover scegliere tra la famiglia e il proprio successo; delle rognose burocrazie che tarpano le ali ai progetti innovativi. Ma si è parlato anche dei “grazie” dei clienti soddisfatti e dei successi che sono anche frutto dei dipendenti e dei giusti consulenti e collaboratori. Probabilmente è questo il segreto del successo, essere grati e condividere la propria gioia, ed ecco che la parola “sacrificio” si alleggerisce e diventa ” uno strato di esperienza che si aggiunge alla sequenza della nostra vita”. Abbiamo scelto di donare a tutte loro una Dea Madre, simbolo antichissimo dell’importanza della donna nelle comunità, per ricordare questa giornata e ricordare che essere donna non deve essere mai una condizione di inferiorità verso il genere maschile”.

“Donne forti, che hanno saputo esporsi magistralmente, che hanno fatto della loro forza un lavoro, che hanno creato lavoro.