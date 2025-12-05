Comincia un nuovo capitolo eroCaddeo, ip 27enne di Sinnai che ha conquistato poche ore fa il secondo posto alla finalissima di X Factor a Napoli.
Una piazza Plebiscito gremita nonostante il freddo ha regalato ancora tante emozioni al talentuoso cantante sardo che ora però è pronto a voltare pagina guardando al futuro.
Il prossimo 9 gennaio, infatti, sarà pubblicato con l’etichetta Warner il suo primo disco, “Scrivimi quando arrivi (punto)”.
Un passo importantissimo per Damiano che ha conquistato in poche settimane il cuore di tanti con bravura e semplicità.