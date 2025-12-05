Quartu Sant’Elena, le luminarie di viale Colombo accendono la voglia di shopping: “Qualcosa si muove, ma dipende dal portafoglio”

Quartu Sant’Elena. Le luminarie installate in viale Colombo sono tornate a illuminare uno dei cuori commerciali della città, portando un po’ di atmosfera natalizia e — secondo i commercianti — anche un primo timido incoraggiamento allo shopping. Le luci sono state accese già negli ultimi giorni di novembre, accompagnando il via agli sconti del Black Friday e segnando l’inizio della stagione più importante per le attività del quartiere.

L’effetto-luci: “Portano aria di festa e invogliano ad uscire”

I residenti confermano: le luminarie fanno la loro parte.

«Le luminarie fanno la loro parte — racconta la proprietaria di un negozio elegante della zona — perché portano aria di festa. Qualcosa si sta già muovendo: si è iniziato con il Black Friday e a partire da dicembre abbiamo visto più movimento, anche se alla fine dipenderà sempre dal portafoglio delle famiglie».

Secondo i commercianti, l’illuminazione natalizia sta spingendo soprattutto alle passeggiate mattutine:

«Le luci invogliano a uscire, soprattutto al mattino e nei giorni feriali. La sera un po’ meno, ma si vede comunque più gente rispetto alle scorse settimane».

Domeniche sempre più difficili: “Negli ultimi cinque anni sono morte”

Resta però il problema delle aperture domenicali. In molti ricordano come, un tempo, i weekend di dicembre fossero un appuntamento fisso per lo shopping natalizio.

«Negli ultimi cinque anni le domeniche di dicembre sono morte — spiega una residente — a parte quella immediatamente prima di Natale. La gente va al cinema, guarda la TV o sceglie i centri commerciali. Si è persa l’abitudine di passeggiare in centro».

La testimonianza: “Da 39 anni qui, so che dal 18 dicembre non avrò il tempo di fermarmi”

A confermare questa tendenza è anche il titolare di uno dei negozi storici di viale Colombo, che da quasi quattro decenni osserva l’andamento del commercio locale.

«La domenica abbiamo sentito un lieve aumento, ma l’area è ancora lenta. La domenica si lavora molto la mattina: non c’è la mentalità di uscire a passeggiare come a Cagliari. Usano tutti la macchina e poi si lamentano dei parcheggi. In compenso, al mattino si vedono molte donne in giro per le commissioni e qualcosina si vede».

La negoziante resta però fiduciosa:

«Dal 18-19 dicembre ci sarà tanta affluenza. Lavoro qui da 39 anni e so già che in quei giorni non farò nemmeno in tempo a fermarmi a salutarvi».

Giorni e orari di maggiore movimento

Dai primi monitoraggi informali dei commercianti emergono alcune tendenze:

Fascia oraria più attiva: 9:30 – 12:30

9:30 – 12:30 Giorni più frequentati: martedì, giovedì e venerdì

martedì, giovedì e venerdì Mobilità serale: modesta, con aumento solo nei weekend

modesta, con aumento solo nei weekend Domeniche: poca affluenza, eccetto quella immediatamente precedente al Natale

Attesa per la “settimana calda” degli acquisti

Nonostante un inizio lento, le attività di viale Colombo guardano con fiducia alle ultime due settimane prima di Natale, tradizionalmente decisive per le vendite.

Le luminarie, intanto, continuano a fare la loro parte: creare atmosfera, offrire un motivo in più per una passeggiata e ricordare che il Natale è alle porte. E, forse, convincere i quartesi a tornare a vivere le vie del proprio quartiere.