Una stagione turistica senza fine, insomma: “La vivacità che il territorio continua a mostrare, nonostante ci si trovi ormai alle ultime settimane di novembre, testimonia la crescita costante di Castiadas e la sua capacità di attrarre visitatori anche oltre il periodo estivo. Con NUES intendiamo valorizzare il nostro patrimonio ambientale da una prospettiva privilegiata — quella del volo — e al contempo invitare i visitatori a scoprire la nostra identità più autentica: le coste tra le più rinomate della Sardegna, i boschi dei Sette Fratelli, le storiche Carceri e il ricco patrimonio rurale, fatto di tradizioni, ospitalità e produzioni di qualità.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Marianna Seu, presidente dell’associazione Castiadas Ospitale, e a Filippo Murru, per il prezioso lavoro di coordinamento svolto in sinergia tra operatori turistici e aziende agricole, che ha consentito di strutturare un’offerta ampia e attrattiva per i visitatori.

Un ringraziamento particolare è rivolto inoltre a tutti gli operatori economici, alle attività ricettive, ai ristoratori, agli artigiani, ai produttori agricoli e alle imprese locali che hanno deciso di garantire la loro presenza e operatività durante lo svolgimento della manifestazione. La loro disponibilità a mantenere attivi servizi, strutture e punti di accoglienza, proponendo menù dedicati e presentando le eccellenze del territorio — dal vino della Cantina Sociale agli agrumi della piana, dall’olio di qualità ai distillati di mirto provenienti anche da impianti sperimentali di livello europeo — conferma la solidità e la coesione del sistema produttivo di Castiadas”.



Lo scorso fine settimana il decollo è avvenuto da Perdasdefogu: panorami mozzafiato, battesimi dell’aria, incontri con produttori e artigiani ogliastrini hanno richiamato turisti e appassionati in un tour dall’alto verso il basso, una vera e propria conoscenza del territorio ogliastrino a 360°.

Anche in questo, caso l'ottima riuscita dell'evento è stata possibile grazie al fondamentale supporto del Comune guidato dal sindaco Bruno Chillotti. Un'esperienza per valorizzare il territorio e poterlo ammirare da una prospettiva diversa. Non solo: per tre giornate, infatti, Castiadas "offrirà un articolato programma che unisce volo, natura, enogastronomia e cultura. NUES si presenta come un'iniziativa capace di promuovere il territorio anche nella stagione invernale e di evidenziare, ancora una volta, la collaborazione e la vitalità della nostra comunità".

Castiadas vista dall’alto grazie aNUES – Nuvole, Emozioni, Esperienze in Sardegna: si vola alla scoperta del territorio e a terra la magia continua con degustazioni dei prodotti locali e i profumi del territorio. Il sindaco Eugenio Murgioni: “A Castiadas la stagione continua”.Il Comune si prepara ad accogliere, dal 6 all’8 dicembre “un appuntamento che trasformerà il nostro territorio in un punto di riferimento regionale per l’escursionismo aereo. L’evento, destinato a richiamare piloti, appassionati e visitatori da tutta l’isola, rappresenta un’iniziativa di grande rilievo, capace non solo di offrire un’esperienza innovativa, ma anche di contribuire all’estensione della stagione turistica e alla continuità delle attività economiche locali durante i mesi invernali” spiega il primo cittadino che ha fortemente partecipato per la buona riuscita dell’iniziativa.NUES2025 è pronta dunque a decollare verso la fase finale della prima manifestazione aerea sarda che vedrà numerosi piloti di ultraleggeri planare sulla costa Sud-Est della Sardegna.Una tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8, che si svolgerà tra escursioni, degustazioni e prove di volo gratuite a bordo degli aeroplani condotti da istruttori dell’Aeroclub d’Italia. Durante la manifestazione, che lo scorso week end ha fatto tappa all’aviosuperficie di Perdasdefogu con decine di voli promozionali, è previsto al campo di volo di Siliqua il battesimo in aria per 30 studenti dell’istituto aeronautico “Mossa” di Oristano.Le scuole di volo coinvolte nell’iniziativa, finanziata dalla Regione, sono la “Tana del volo” di Siliqua guidata da Daniele Piano e l’Advanced aviation di Castiadas di Paolo Contini e Marco di Belardino, tutti piloti con migliaia di ore alle spalle.La manifestazione, organizzata dalla Gest coop sociale, si tiene con il convinto sostegno del Comune di Castiadas.