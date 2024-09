Ernesto Cattolico di Cagliari morto in solitudine in Emilia, i vicini: “Aiutateci a trovare i suoi parenti della Sardegna”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Granarolo una richiesta d’aiuto per trovare i parenti di Ernesto Cattolico, 80 anni, nato in provincia di Cagliari e, purtroppo, deceduto questo pomeriggio: “Abbiamo chiamato i carabinieri, da 5 giorni non si recava nella nostra locanda. Era riverso a terra, in gravi condizioni, e alle ore 13 è deceduto in ospedale” spiega Elia Vanessa, la proprietaria del locale dove l’anziano signore trascorreva qualche ora in compagnia. Una storia che arriva da oltremare, dall’Emilia Romagna, e racconta il fine vita di un sardo trapiantato a Granarolo. Era sposato, la moglie è deceduta qualche anno fa, viveva da solo, era solo, oltre agli amici della locanda nessuno, in questi giorni lo ha cercato. La triste scoperta è stata fatta solo ieri, i carabinieri, avvisati dalla donna, hanno forzato la porta dell’abitazione di Cattolico e hanno rinvenuto l’anziano a terra. “Mi ha parlato, con un filo di voce. Speravo si riprendesse ma così non è stato.

Cerchiamo i familiari, sappiamo che ha un fratello che abita in provincia di Cagliari. Aveva gli occhi azzurri”. Chi avesse informazioni a riguardo, può contattare il numero di telefono 393 670 7342. “Vorremmo comunicare il decesso ai parenti”.