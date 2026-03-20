È accaduto ieri alle 15,40 circa “all’altezza della rotonda che porta all’aeroporto di Elmas, tra la mia auto, una Kia Picanto X-line bianca, e una Fiat Strada bianca con cassonato scoperto, che mi ha tamponato e poi, utilizzando lo spazio a destra della carreggiata” è scappato senza prestare alcun soccorso.

Una dinamica che spesso, purtroppo, accade nelle strade di Cagliari e hinterland, come in questo caso attraverso i social viene descritto il fatto da chi ha subito i danni. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi per gli occupanti del veicolo coinvolto, si cercano ora i testimoni dell’incidente per risalire a chi non si è fermato dopo aver tamponato la macchina.