Gonnesa, addio a Marco Solinas, 72 anni, il papà di Giacomo, il giovane uomo scomparso da tre anni: è andato via in silenzio, due giorni fa. Sempre al fianco della moglie e della figlia nelle ricerche del figlio, improvvisamente ha lasciato la sua famiglia.

Questa sera si svolgerà l’ultimo saluto nella parrocchia del paese, troppo grande il dolore per la scomparsa di Giacomo che, ancora oggi, non è stato ritrovato e di cui non si hanno notizie su dove sia andato o di quale sia stata la sua sorte. Tanti i messaggi di vicinanza a mamma Lidia, che anche di recente ha lanciato un ennesimo appello per ritrovare il figlio.