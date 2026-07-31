Cani legati e abbandonati sotto il sole: scattano le denunce e si intensificano i controlli delle Guardie Eco-Zoofile del Nucleo di Cagliari in tutta la provincia di Cagliari.

“40 gradi, cani lasciati al sole: quante generazioni dobbiamo aspettare affinchè si comprenda che sono esseri viventi? E non solo i cani. A parte il reato commesso, basterebbe buon senso e un tantino di cultura in più”.

Le ordinanze firmate dai sindaci si susseguono, quella di Milia, per Quartu Sant’Elena, di 3 giorni fa, impone di custodire gli animali al sicuro, lontani dal gran caldo di queste settimane.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544- ter e 727 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500,00 ( ai sensi dell’ art 7-bis del D.lgs. 267/2000).nei casi in cui venga accettato un grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell’ animali, gli organi di controllo procederanno all’immediata messa in sicurezza dello stesso tramite sequestro cautelativo e contestuale trasferimento presso idonea struttura di ricovero convenzionata, gravando il trasgressore delle relative spese di trasporto, cura e custodia”.

Eppure basterebbe solo un pò di buon senso, di empatia verso gli animali, ancora vittime della violenza dell’uomo, ma quando questo non sussiste allora ci pensa la legge a ricordare la buona condotta. Intanto le segnalazioni di animali esposti alla sofferenza aumentano: “Un povero cane legato da quando è nato a un furgone in campagna, sotto il sole, con gente che gli da bere e da mangiare ogni due giorni.

Ma di cosa stiamo parlando?! Tenere un cane così per legge è maltrattamento” spiega F.M.

“Che tristezza, nelle zone di campagna è pieno di animali legati sotto il sole o chiusi in recinti piccolissimi, quando penso a loro diventa insopportabile tutto” commenta S.P.

Ma le Guardie avvisano: “Controlli intensificati”, soprattutto in questi giorni in cui la colonnina di mercurio è destinata nuovamente a salire ben oltre 40 gradi.