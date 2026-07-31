Forte scossa di terremoto questa sera di magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei, con epicentro a 5 km da Pozzuoli.

A Napoli è crollato parzialmente traliccio dell’alta tensione situato nella zona di Agnano e questo ha provocato blackout in diversi quartieri della città. La linea ferroviaria anche dell’alta velocità a Napoli è stata momentaneamente sospesa.

Il sindaco Gaetano Manfredi comunica che”sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Protezione civile comunale e nazionale”.

I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per dare rifornimento energetico alternativo alle famiglie coinvolte. In diversi quartieri come quelli Spagnoli molte persone sono scese in strada spaventate dall’accaduto.

Gravi danni e tensione a Pozzuoli dove ci sono stati diversi crolli di calcinacci.

“Quattro feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese”, fa sapere in una nota il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Prima di tutto desidero rivolgermi a tutti voi che, come me, avete avvertito chiaramente la forte scossa di questa sera”, le parole del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. “Comprendo la preoccupazione e l’apprensione che in questi momenti possono nascere, soprattutto nelle famiglie. Abbiamo immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione civile e tutte le autorità competenti per seguire minuto dopo minuto l’evoluzione dello sciame sismico in corso”.

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