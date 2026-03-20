Una marachella messa in atto due giorni fa da un gruppo di giovanissimi che, successivamente, hanno capito l’errore e si sono presi le loro responsabilità: “Oggi, questi ragazzi hanno imparato che ogni azione ha una conseguenza”.

Forse per noia o per gioco hanno usato la biancheria stesa per divertirsi e ridere un pò senza considerare il grave disagio e danno arreccato alla famiglia proprietaria della roba: attraverso un post Facebook è stato raccontato l’accaduto, attirando riflessioni e commenti da parte di molti cittadini che, quasi all’unanimità, hanno sentenziato contro l’azione messa in atto dai ragazzini.

Spesso protagonisti di atti contro il bene pubblico e privato, questa volta si sono resi conto di aver esagerato e, sostenuti dai genitori, sono andati a chiedere scusa alla proprietaria dei panni gettati in strada sotto il diluvio.

Scuse “accettate”, “ho visto i genitori mortificati” si legge, “mi raccomando ragazzi cercate di avere rispetto per il prossimo siete gli adulti di domani”.

Una lezione di vita, insomma, quanto accaduto racconta che si può sbagliare, soprattutto in giovane età, ma anche capire l’errore, rimediare e non ripeterlo più.