Sant’Antioco, secondo sbarco di migranti in poche ore: alle ore 13, in località Capo Sperone, 13 algerini sono approdati in Sardegna. La Compagnia Barracellare di Sant’Antioco è intervenuta sul posto operando in stretta sinergia con la Protezione Civile e gli operatori di Frontex già presenti. “Due nostri agenti – spiega la compagnia Barracellari – sono rimasti a presidio dell’area per garantire la sicurezza e il controllo della situazione, in attesa dell’arrivo della volante della Polizia di Stato da Iglesias e del mezzo di trasporto da Monastir per il successivo trasferimento.

Un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine e associazioni in campo per la costante prontezza e la collaborazione operativa”.